Altro contagiato al Vaticano, tampone a Papa Francesco: si attende l’esito

Dopo che un prelato in servizio alla Segreteria di Stato e residente a Santa Marta, dove abita il Papa, è risultato positivo al Covid-19, sono in corso i controlli in tutta la residenza. I dipendenti che possono aver avuto contatti con il monsignore ora ricoverato al Gemelli, sono stati convocati per sottoporsi al tampone.

Lo stesso Papa Francesco lo avrebbe fatto, ma ancora non se ne conosce l’esito. Intanto il Papa ringrazia le persone che in questi giorni di emergenza sanitaria si preoccupano degli altri. «In questi giorni sono arrivate notizie – ha detto Papa Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta – di come tanta gente comincia a preoccuparsi in modo più generale per gli altri. Pensano alle famiglie che non hanno il sufficiente per vivere, agli anziani soli, agli ammalati in ospedale e pregano e cercano di fare arrivare qualche aiuto. Questo è un buon segnale. Ringraziamo il Signore che suscita nel cuore dei fedeli questi sentimenti». Intanto.

ANSA