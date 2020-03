Alta Via dei Monti Lattari. Tra i sentieri più belli d’Italia nel libro “L’Italia è un sentiero”

Tra i vari modi possibili di viaggiare nel nostro Paese, quello di camminare occupa sicuramente un posto di rilievo. Nel suo libro, intitolato “L’Italia è un sentiero. Storie di cammini e camminatori”, il fotografo e scrittore esperto di viaggi Natalino Russo, espone un racconto appassionato del nostro territorio visto da quota zero, illustrandoci sentieri di montagna, tratturi, percorsi che conservano memoria di scenari di guerra, vie sacre di pellegrinaggi, che ci invitano a metterci in cammino.

Tra questi, secondo l’autore, occupa un posto importante l’Alta Via dei Monti Lattari, considerato uno dei più belli d’Italia. Dice infatti:

«Per centinaia di migliaia di anni noi umani abbiamo conosciuto solo un modo per muoverci: mettere un passo davanti all’altro. In qualche caso muli e cavalli hanno aiutato, ma per spostarci abbiamo sempre dovuto affrontare lunghe scarpinate. Agli inizi del secolo scorso automobili, treni e aerei hanno sconvolto quest’abitudine, condizionando il nostro corpo e anche il nostro modo di pensare. Camminando ci accorgiamo di riuscire a osservare i luoghi sotto una prospettiva diversa, ci sembra di entrarci meglio, di viverli più in profondità», afferma l’autore e aggiunge: «In queste pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo nuovo a partire da luoghi vicini e accessibili: ripercorreremo i passi di Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli dell’inglese Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici nei monti del Matese. Andremo sulla via Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza trascurare gli itinerari religiosi, dalle vie francigene ai cammini di Francesco d’Assisi. E ancora, i percorsi classici di escursionismo e trekking, fino al grande sogno del Sentiero Italia: seimila chilometri e più di 380 tappe attraverso tutta la penisola».