Alle 18.00 di oggi la Messa in diretta del vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, ex parroco di Piano di Sorrento

In questo momento di emergenza legata al Coronavirus non è possibile partecipare fisicamente alle celebrazioni liturgiche per evitare l’assembramento di persone ed il rischio di contagio. Ma è comunque possibile vivere i momenti di preghiera attraverso i moderni mezzi di comunicazione. Ed alle 18.00 di oggi, sabato 14 marzo, su Telenostra (Canale 90) sarà trasmessa in diretta la Santa Messa officiata da Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino e per tanti anni parroco a Piano di Sorrento nella parrocchia di San Michele Arcangelo. I carottesi continuano ad essere legati a “Don Arturo” (come amano ancora chiamarlo) e sicuramente potrà donare loro conforto la partecipazione, anche se virtuale, alla celebrazione liturgica da lui presieduta. La visione è possibile anche su Facebook alla pagina Telenostra Avellino.