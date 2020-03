Alexis Lefevre e il videoclip girato a Positano. Le parole del regista Giuseppe Ferreri

Giuseppe Ferreri – Regista

Ipertimesia è stato un lavoro stimolante e complesso al tempo stesso. Ho realizzato molti videoclip fino ad oggi ma questo è il primo in cui non c’è una parte cantata e strumenti che accompagnano. Tutte le emozioni di questo brano arrivano unicamente dal magistrale e ipnotico violino di Alexis Lefevre.

All’interno del brano il presente si mescola con i ricordi e ci sono linee musicali che mi hanno dato l’impressione di due composizioni che corrono parallele sullo stesso binario.

Per il videoclip abbiamo scelto di girare a Positano dove Alexis è cresciuto e dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica nel verso senso della parola perché da piccolo era solito salire sui tetti delle case e suonare il violino guardando il mare.

In questo video non ho voluto raccontare la “Positano” turistica a cui siamo abituati. Ho cercato momenti con vicoli vuoti e un mare che non domina sul concept ma che introduce il video e lo chiude come un onda che nasce, si sviluppa in forma ben precisa e poi torna ad essere acqua riunendosi con il tutto. Nell’intro il violino si adagia sul fondale marino. Questa è la visione che ho avuto la prima volta che ho ascoltato Ipertimesia. Una visione chiara di come doveva iniziare questo videoclip. Perché credo che la memoria dell’acqua possa conservare i suoni. Il mare di Positano è custode delle melodie che Alexis ha suonato da piccolo fino a quando non è andato via. Nel videoclip c’è un graduale passaggio dal giorno alla notte ad eccezione della grotta che per me rappresenta la parte più profonda del protagonista, quel luogo dell’anima in cui chi suona si connette con una “fonte” e trasforma in musica ciò che ha ricevuto dall’alto. Per cui la grotta non ha tempo ne variazioni di colori. C’è sempre stata. I ricordi ruotano attorno ad essa e forse alcuni di loro cambiano sfumatura in base agli anni che trascorrono dal momento in cui si sono formati.

Dopo questa meravigliosa collaborazione io ed Alexis abbiamo iniziato un’altra avventura insieme. Si tratta del mio prossimo cortometraggio “0.61 Millibar” per il quale Alexis sta componendo le musiche a partire dalla sceneggiatura che gli ho inviato. Un sogno per un regista, avere i temi musicali di tutte le scene ancor prima di aver realizzato le riprese del film. La sua sensibilità artistica va di pari passo alla sua capacità di cogliere l’essenza della storia e dei personaggi e riesce a trasmettere attraverso la musica il messaggio che il film vuole dare al publico.