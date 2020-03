Ajax, Nouri si sveglia dal coma e torna a casa.

Un fantastica notizia arriva dall’Olanda: Abdelhak Nouri, giocatore dell’Ajax, che 3 anni fa entrò in coma dopo essere stato colpito da un ictus, mentre disputava un’amichevole contro il Werder Brema, ha finalmente riaperto gli occhi. Ora il calciatore è potuto tornare a casa dove sta dando ottimi segnali di ripresa. Amin Younes, ex compagno di squadra, ha così espresso la sua gioia nell’apprendere la notizia: ” Vorrei ringraziare Allah per questa bella notizia e condividere la mia gioia con voi”.