Agropoli. Denunciato un 75enne per aver tentato di eludere i controlli di contrasto al Coronavirus investendo quasi un vigile

Agropoli. Ferrei i controlli per evitare trasgressioni alle norme che vietano di uscire di casa se non per comprovati motivi di necessità, al fine di arginare il contagio da Coronavirus. E stamattina, nel tentativo di sfuggire a questi controlli, un 75enne del posto ha fornito delle false informazioni agli agenti della Polizia Municipale ed ha quasi investito uno di loro. L’uomo è stato denunciato e segnalato all’U.O.P.C. della locale ASL che valuterà l’ipotesi di porre il 75enne in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.