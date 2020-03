Aggiornamento scuole: lezioni a distanza, esame di stato e ipotesi chiusura anche dopo il 3 aprile

Sono ancora molti i quesiti che ci poniamo dopo la proroga dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Uno di questi parte dagli studenti: quando riapriranno le scuole in Italia?

Dalle parole del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina molti ipotizzano l’intenzione di voler estendere la chiusura oltre il 3 aprile ritenendola, ormai, l’unica soluzione possibile. “Sugli scenari li stiamo pensando tutti ma saranno le autorità sanitarie a dirci quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza” – dice.

L’unica certezza è la validità dell’anno, nonostante la chiusura fino a settembre 2020. “E’ un’ipotesi estrema, ma anche se si tornasse in classe a settembre l’anno scolastico sarebbe salvo perché – come ha detto sempre Azzolina – in qualsiasi caso, gli studenti non devono pagare questa situazione di emergenza”.

Intanto migliora notevolmente il servizio di didattica a distanza ed assicura che circa il 90% degli studenti svolge regolarmente lezione da casa. Il resto degli alunni è ancora in fase organizzativa per questo nuovo metodo di insegnamento, ma a breve si prevede la totalità, o quasi, degli studenti a seguire lezioni smart.

Per quanto riguarda l’esame di Maturità, a cui saranno chiamati a partecipare circa 500mila studenti italiani il prossimo giugno, è stata sempre il ministro Lucia Azzolina a spiegare cosa ha in mente il Miur, a riportarlo è Fanpage. Stando alle sue ultime dichiarazioni, “ogni scuola, ogni classe, si regolerà in alcuni casi sul programma effettivamente svolto. Stiamo pensando a possibili soluzioni relative al momento in cui si ritornerà a scuola, se si ritornerà chiaramente. Devo tenere in considerazione cosa gli studenti hanno fatto in questo periodo di didattica a distanza. Ci stiamo riflettendo, abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, lo stanno chiedendo tutti ed giusto che non passi l’esame di Stato 2020 come quello in cui in cui si perda il sapore dell’esame di Stato stesso. Devo tutelare gli studenti rispetto agli apprendimenti degli ultimi mesi però l’esame di Stato riguarda il percorso di 5 anni”. Certo “quella parte di programma da febbraio a giugno deve essere reale”. Di certo, non saranno obbligatori né Invalsi né alternanza scuola-lavoro per poter accedere alle prove. Tra le ipotesi su come cambierà la Maturità 2020, le commissioni d’esame potrebbero essere composte soltanto dai professori della classe. I sindacati chiedono che la seconda prova, quella di indirizzo, venga abolita, mentre l’esame orale potrebbe diventare una tesina. Ma il condizionale è d’obbligo.