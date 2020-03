#Aggiornamenti Tg col direttore di Positanonews . Coronavirus e collegamento col sindaco di Positano De Lucia, Monia Alloggio per il Napoli e Peppe Locria. La notizia positiva è il calo dei contagiati e l’aumento dei guariti in Italia che ci fa ben sperare. Il sindaco di Positano Michele De Lucia ci parla dell’ultimo intervento del Governo Conte per i buoni spesa, che la perla della Costiera amalfitana ha già provveduto a regolamentare, per cui entro venerdì bisognerà far le richieste, ma che ritiene insufficienti . Domani Positano e la Costa d’ Amalfi avranno le bandiere a mezz’asta Come tutti i Sindaci d’Italia domani, martedì 31 marzo, alle ore 12.00, il Sindaco sarà di fronte alla Casa Comunale per osservare un minuto di silenzio.Le bandiere del Comune, così come le bandiere di tutti i comuni ed edifici pubblici nazionali, saranno esposte a mezz’asta.Si raccomanda alla cittadinanza di restare a casa nel rigoroso rispetto delle restrizioni. Monia Alloggio ci ha parlato della sua esperienza di smart working con con Positanonews e della sua esperienza personale “Sto facendo le cose che avrei voluto fare e non ho mai avuto il tempo di fare, bisogna viverla positivamente per poi ricominciare”, quindi ci ha parlato dei giocatori del Napoli e del loro allenamento in video con gli allenatori che postano sui social dando messaggi di incoraggiamento e ha parlato del turismo “qui non sono ottimista per quest’anno, ma ci riprenderemo”. Peppe Locria lo abbiamo sentito sulla Rappresentazione Storica e sul grande gesto verso la cittadinanza , quello di dare un numero ingente di mascherine. Nella foto la rivista In Viaggio che apre con Positano e parla di Amalfi, Sorrento le due Costiere e le bellezze della Campania. Se volete che intervistiamo qualcuno o ci occupiamo di qualcosa potete anche mandare mail a direttore@positanonews.it o messaggi sulla pagina facebook