Aggiornamenti con Positanonews Coronavirus ad Amafli e Maiori , il Covid-19 arriva in Costiera amalfitana, due casi isolati e circoscritti. A Sorrento 7 casi, ma nessun focolaio. Gaetano Milano per la Fondazione di Aponte, ci parla del futuro. Sentiamo i giovani con Alberto Maresca che chiede di poter fare le Vie Crucis simbolicamente , Fulvio Mormile da Minori chiede ai sindaci di divulgare i dati sui tamponi giorno per giorno come fa Peppe Tito a Meta e in Penisola Sorrentina e Gigione Maresca per lo sport , ci saranno problemi per il calcio sarà tutto ridotto rispetto a prima , a cominciare dagli ingaggi.

Ancora una giornate campale per il nostro giornale dalla Costa d’ Amalfi alla Penisola Sorrentina. Mentre si è arrivati al picco dei contagi il Covid-19 si avvicina al cuore della Costa d’ Amalfi ma il sindaco Antonio Capone ha dichiarato che ha dichiarato che è tutto sotto controllo e Daniele Milano ha contattato personalmente la persona contagiata. A loro ci stringiamo tutti e gli auguriamo pronta guarigione..

.Anche il sindaco di Minori Andrea Reale non si è detto preoccupato, ci ha spiegato che la situazione è sotto controllo , poi sentiamo Fulvio Mormile delle opposizioni che ringrazia sindaci e forze dell’ordine , ma critica il sistema dei tamponi in Campania , sono troppo pochi , . A Sorrento sentiamo Gaetano Milano per la Fondazione Sorrento di Aponte e poi Alberto Maresca che propone di fare le vie Crucis inoltre Gigione Maresca ci parla di sport e calcio

