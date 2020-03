Aggiornamenti delle compagnie di crociere. Coronavirus

Il coronavirus (COVID-19) è una malattia pandemica in corso che èiniziata con l’epidemia a Wuhan in Cina nel dicembre 2019. L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha ufficialmente classificato l’epidemia come “pandemia mondiale” l’11 marzo 2020.

Finora, sulle navi da crociera, il Coronavirus aveva colpito 864 persone (passeggeri più membri dell’equipaggio), di cui 12 passeggeri morti. Il più grande focolaio di Coronavirus si è verificato a Diamond Princess (febbraio) con conseguente quarantena della nave di 15 giorni (a Port Yokohama ) e 712 infetti (inclusi 8 decessi). Il secondo più grande focolaio di crociera sul Coronavirus fu sulla nave Grand Princess (febbraio-marzo, 2 viaggi consecutivi, 51 infetti in totale). Seguì un lungo mese di crociere alterate o cancellate, quarantene / chiusure di navi e chiusure di porti (divieti sulle navi in ​​arrivo), principalmente nel sud-est asiatico, in Europa e nelle isole dei Caraibi. La terza nave più colpita ( Ruby Princess) aveva 49 casi (48 passeggeri, 1 equipaggio), ma questi sono stati confermati 3 giorni dopo lo sbarco dei passeggeri a New York .

La tabella seguente mostra i dati statistici (aggiornati il ​​25 marzo 2020) sui paesi più colpiti / pandemici (totale 179 interessati) come casi confermati (pazienti registrati) e decessi causati da COVID-19 e SARS-CoV-2 (acuto grave sindrome respiratoria coronavirus 2). Queste statistiche sono aggiornate quotidianamente dal 14 marzo.

Paese -Morte Mar14 Mar16 Mar18 Mar20 Mar22 Mar24 TOTALE -19101 151363 183.852 206.845 278.472 341560 428220 Cina -3281 80844 80881 80.894 81008 81.093 81.218 Italia -6820 21157 27980 18407 47021 59138 69176 Stati Uniti d’America -804 3244 4740 6539 20227 35418 55330 Spagna -3434 7798 9942 11826 20577 29909 47610 Germania -171 5426 7588 9010 20099 26159 33954 Francia -1100 4511 6633 7730 12612 16018 22304 Iran -1934 12729 14991 17361 18407 21638 24811 Corea del Sud -126 8236 8320 8413 8799 8961 9137 Svizzera -130 2200 2353 2772 5544 7776 9877 Regno Unito -422 1144 1395 2626 3999 5702 8078 Olanda -277 1035 1417 2058 3003 4216 5580 Austria -28 860 1132 1471 2690 3679 5283 Belgio -122 866 1058 1486 2815 3401 4269 Norvegia -13 1207 1391 1527 1994 2413 2890 Svezia -40 1022 1121 1196 1657 1934 2300 Danimarca -32 875 1008 1092 1337 1570 1717 Canada -25 252 441 598 1085 1472 2746 Australia -8 297 401 565 1051 1709 2431 Irlanda -7 129 223 366 683 906 1329 Giappone -42 780 852 889 963 1101 1128

Ogni anno, l’influenza comune colpisce circa l’11% della popolazione totale della Terra (~ 800 milioni di persone), con decessi per influenza che variano tra 0,5 milioni e 1,2 milioni (ogni anno).

Quasi tutti i decessi per coronavirus sono anziani di età superiore ai 70 anni (l’età media in Italia è di 79,5 anni) e la maggior parte presentava condizioni di salute precedenti. Il coronavirus si diffonde in modo simile all’influenza comune (attraverso goccioline da tosse / starnuti), con tempo di insorgenza dei sintomi di esposizione 2-14 giorni. I sintomi predominanti comprendono febbre, tosse secca, affaticamento, produzione di espettorato (saliva + muco), anosmia (cecità olfattiva), problemi respiratori (respiro corto), dolori muscolari / articolari, mal di gola, mal di testa. Le complicanze della malattia comprendono polmonite (infiammazione polmonare) e ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto).

Tra il 12 e il 14 marzo, tutte le principali compagnie di navigazione da crociera (oceanica e fluviale) hanno sospeso le operazioni a bordo (tutte le navi della flotta sono rimaste ormeggiate / ancorate e presidiate) per periodi che vanno dai 30 ai 60 giorni. Tutte le crociere cancellate sono state interamente rimborsate in FCC (credito crociera futuro). Dal 16 al 29 marzo, Fincantieri (una delle più grandi società di costruzioni navali da crociera del mondo ) sospese tutte le attività produttive nei suoi cantieri navali in Italia.

In Europa, diverse rotte di traghetti tra paesi sono state sospese e numerosi importanti porti marittimi chiusi – almeno fino al 1 ° aprile. Il 16 marzo, la compagnia di traghetti STENA LINE ha annunciato 950 licenziamenti di posti di lavoro (lavori di bordo e lavori offshore) a causa del calo correlato al Coronavirus nelle spedizioni di passeggeri in Scandinavia traffico.

Per il periodo dal 13 marzo al 1 giugno, il Canada ha vietato di attraccare nei suoi porti tutte le grandi navi passeggeri (navi da crociera e traghetti) che hanno una capacità passeggeri + equipaggio di 500+. Il divieto ha parzialmente influenzato la stagione dell’Alaska, poiché la maggior parte delle navi da crociera non battenti bandiera degli Stati Uniti sono tenute a visitare un porto straniero lungo l’itinerario. La Nuova Zelanda ha vietato le navi da crociera dal 15 marzo al 30 giugno.

Il 16 marzo, Carnival Corporation (il più grande armatore di navi da crociera del mondo) ha prestato 3 miliardi di dollari (~ 2,77 miliardi di euro) con scadenza a settembre 2020. Il 23 marzo, RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd (il 2 ° più grande armatore di navi da crociera del mondo) ha prestato USD 2,2 miliardi (~ EUR 2,03 miliardi) con scadenza nel marzo 2021 e un’estensione opzionale per altri 364 giorni (fino al marzo 2022). Con il nuovo finanziamento, RCCL ha ora liquidità per 3,6+ miliardi di dollari (depositi in contanti più linee di credito non utilizzate). Il denaro è stato garantito in prestito a termine da 3 banche statunitensi (JPMorgan Chase, Bank of America Corporation, Goldman Sachs Group) più il gruppo bancario francese BNP Paribas. Il 12 marzo, NCLH (il terzo armatore di navi da crociera più grande del mondo) ha preso in prestito 1,55 miliardi di USD (~ 1,43 miliardi di EUR) tramite due prestiti: 675 milioni di USD (pagamento finale 2021 marzo) e 875 milioni di USD (scadenza nel gennaio 2024) .

Durante il periodo prestabilito, sulle navi da crociera libere da passeggeri, all’equipaggio è stato permesso di utilizzare tutte le aree pubbliche (compresi bar e ristoranti) e anche di Internet gratuito e illimitato (disponibile 24 ore).

Aggiornamenti delle navi da crociera Coronavirus 2020

Il 19 marzo Carnival Corporation, in un comunicato stampa, ha offerto il suo attracco permanente alle navi da crociera dei porti (durante il periodo di blocco) per essere usato come ospedali per il trattamento di pazienti non coronavirus (non come strutture di quarantena). Queste navi di grandi dimensioni hanno una capacità di cabina minima di 1000 (per nave). Ogni cabina ha un bagno privato (doccia-lavandino-WC) e può essere rapidamente dotata di varie apparecchiature di monitoraggio medico e remoto (cardiaco, respiratorio, saturazione di ossigeno, TVCC). Tutte le operazioni a bordo (manutenzione macchinari, cibo e bevande, servizi di pulizia) sono fornite dallo staff e dall’equipaggio già a bordo della nave.