Aggiornamenti Coronavirus dalla Costa di Sorrento e Amalfi in diretta col direttore di Positanonews. Sentiamo Attardi “Contattate il Comune per aiuti non i social – ci spiega Raffaele Attardi che opera a Sorrento -, ogni mattina rispondiamo a decine di mail di aiuto e cerchiamo di far il possibile, ma non è possibile seguire tutti i post su Facebook e sui social network, usate i contatti ufficiali che trovate sul sito del Comune” . E’ stata una diretta con uno dei protagonisti quella di oggi, Raffaele Attarci ci ha informato di varie problematiche e come si stanno risolvendo “C’è il problema dei tamponi, troppo tempo per poter avere i risultati, ma sappiamoche l’ASL Napoli 3 dovrebbe attivare un altro centro analisi” . Poi le problematiche dei medicinali “Ci siamo attrezzati per reperire i medicinali alla Asl di Sant’Agnello, medicine che non si trovano in farmacia a Sorrento . Poi stiamo seguendo tutti i casi che hanno bisogno di aiuto, grazie alla protezione civile e ai volontari ”

In tarda serata è venuta la notizia del secondo caso positivo al coronavirus Covid-19 a Piano di Sorrento. Nessun caso in più a Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Meta e Vico Equense