L’appuntamento di ieri sera ha visto un positivo rallentamento della crescita dei contagiati per il virus, spesso i dati non sono chiari, ma in concreto con meno contagiati , che comunque ci sono, e più guariti, si alleggerisce l’enorme gravoso lavoro negli ospedali . Consentendo all’Italia di poter uscire da questa emergenza verosimilmente fra qualche settimana, se manteniamo tutti la calma e il rispetto delle regole. Il dopo non sarà semplice. Ci ritroveremo a ricostruire un’economia, ma dobbiamo pensare alle fasce deboli. Nessuno va lasciato indietro. Abbiamo parlato delle misure di Conte, delle solidarietà dai Comuni, Piano di Sorrento che ha destinato 50 mila euro, Positano , Amalfi e Ravello che resistono, e tante altre cose con i lettori che ci hanno segnalato il problema degli NCC che non hanno partita IVA e sono al lavoro precariamente senza tutele al momento e altro ancora

