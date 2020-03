Agerola, stop ai cantieri edili pubblici e privati. Chiuso anche il cimitero comunale

Stop ai cantieri edili anche ad Agerola. Questa mattina è stata emessa un’ordinanza dal sindaco Luca Mascolo, quale misura di contenimento del coronavirus, si dispone la sospensione di tutte le attività edilizie di carattere pubblico e privato sul territori comunale, salvo i casi di emergenza e indifferibilità. In esecuzione dei provvedimenti governativi e regionali, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con l’ordinanza n. 34 del 16 marzo è stata anche disposta la chiusura del cimitero comunale, eccezion fatta per le operazioni di inumazione ed esumazione, per le quali è consentito l’accesso al sito cimiteriale esclusivamente ai familiari stretti, rispettando la minima distanza interpersonale di un metro.