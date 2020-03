Agerola, il sindaco Mascolo ricorda Claudio Amisano: “Un caro amico impegnato da sempre nel sociale e nelle istituzioni”

Nei giorni scorsi il sindaco di Agerola Luca Mascolo, ha dedicato sui social un pensiero al consigliere comunale di San Salvatore Monferrato, Claudio Amisano, il rappresentante orafo del paese in provincia di Alessandria, recentemente scomparso a causa del coronavirus. Tra la comunità sansalvatorese e quella di Agerola c’è un legame storico, essendo stato il comune del basso Monferrato luogo di approdo di tante persone emigrate dai Monti Lattari nel Dopoguerra, che hanno poi contribuito allo sviluppo dell’economia locale. Claudio Amisano, 61 anni, nelle ultime elezioni amministrative aveva sfidato l’attuale sindaco di San Salvatore Monferrato, Enrico Beccaria. Lascia la moglie e due figli. Ecco le parole di Luca Mascolo:

“In queste giornate così cariche di preoccupazioni e contrassegnate dalla consapevolezza di attraversare uno dei momenti più delicati della storia dell’Italia, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della scomparsa del consigliere di San Salvatore Monferrato Claudio Amisano.

Vittima anch’egli di questa guerra contro un nemico invisibile che sta sconvolgendo la vita di tutti. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un caro amico impegnato da sempre nel sociale e nelle istituzioni.

Alla moglie e ai figli porgo le mie più sentite condoglianze.

Al sindaco Enrico Beccaria, al suo Vice Corrado Tagliabue ed all’intera comunità di San Salvatore la vicinanza di Agerola tutta.”