Agerola, il sindaco Mascolo agli studenti: “trasformate il periodo di permanenza nel guscio domestico in un’occasione di crescita”

Questa mattina ad Agerola c’è stato il consiglio comunale, dove oltre alle discussioni sugli argomenti all’ordine del giorno, si è fatto il punto della situazione anche sull’emergenza coronavirus. C’è “la volontà della comunità agerolese di lavorare con la stessa determinazione e lo stesso ottimismo di sempre senza cedere a paure o allarmismi”, afferma l’amministrazione dalla sede municipale. Il sindaco Luca Mascolo poi, ha letto un messaggio dedicato agli studenti che sono a casa, in seguito ai provvedimenti governativi di chiusura delle scuole. Ecco il testo della lettera:

“Cari ragazzi di Agerola. Anche voi siete parte di quella grande classe formata dagli otto milioni e mezzo di studenti tra i 4 e i 18 anni che, in Italia, sono costretti a restare a casa a causa delle misure adottate per scongiurare l’ulteriore diffusione del Covid-19. Approfittate di questa contingenza. Provate a trasformare il periodo di permanenza nel guscio domestico in un’occasione di crescita. Studiate e rispettate i vostri doveri di studenti. Seguite le indicazioni degli insegnanti e le precauzioni utili ad evitare una ulteriore diffusione del virus.

Ma soprattutto dedicatevi a voi stessi. Osservate i vostri genitori e i sacrifici che compiono quotidianamente per guadagnarsi da vivere e garantirvi la possibilità di trovare la strada della realizzazione personale. Rendetevi utili. Aiutateli nelle faccende domestiche. Sparecchiate dopo i pasti, lavate i piatti, rifatevi il letto. Imparate, se non lo fate già, a tenere in ordine la vostra camera. Provate a preparare qualcosa di buono per i vostri genitori. Leggete un buon libro, guardate un bel film, ascoltate musica, siate curiosi. Provate il gusto della scoperta. E assaporate anche l’ozio, il riposo. Tempo utile a riflettere e comprendere meglio chi siete. Cosa volete dalla vita. Capirete, al termine di questa sosta ai box, di non aver perso tempo. Ma di aver scommesso sul vostro futuro.”