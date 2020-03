Agerola serra le attività commerciali alle 14: ecco le nuove disposizioni

Agerola decide di adottare ulteriori misure per il contenimento della diffusione del coronavirus sul proprio territorio comunale. Questa mattina con l’ordinanza n. 38 firmata dal sindaco Luca Mascolo, si ordina la chiusura di tutte le attività commerciali dal lunedì al sabato, alle ore 14.00 e per l’intera giornata della domenica. Le attività commerciali sono quelle consentite nel Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020.

Fanno eccezione dunque le farmacie e le parafarmacie. I negozi di generi alimentari come le salumerie, dopo le ore 14.00 e solo nei giorni feriali, possono servire l’utenza attraverso la servizio di consegna a domicilio. Inoltre per le attività di panificazione vale il divieto di produrre e vendere prodotti di pasticceria. Le uscite per favorire i bisogni fisiologici degli animali d’affezione sono consentite per il tempo strettamente necessario e comunque con divieto di allontanamento oltre i 50 metri dalla propria abitazione. “Restate a casa è un obbligo – scrivono sulla pagina Facebook dell’Ente – Siamo dinanzi ad un’emergenza sanitaria mondiale, che bisogna affrontare con senso di responsabilità e maturità. Insieme ce la faremo!”