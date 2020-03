Agerola resiste. E il sindaco Mascolo ringrazia i “supereroi” di questi giorni incoraggiando la cittadinanza

Agerola, la cittadina che si affaccia sulla Costiera amalfitana resiste al nemico invisibile del Coronavirus Covid-19 , mentre alle sue spalle Castellammare di Stabia e la provincia di Napoli soffrono questa pandemia, la svizzera della Campania si affaccia sulla linea della Costa d’ Amalfi, dove, salvo Vietri sul mare, che è contigua a Salerno e Cava de’ Tirreni, non ci sono contaggi.

Gli agerolesi, salvo le rare eccezioni, che vi possono essere in tutti i comuni, si stanno mantenendo con forza e sono da ammirare, hanno dalla loro la salubrità dei Monti Lattari, una cultura contadina che ha radici antiche abituata ai sacrifici e alla sopravvivenza, come nei racconti di mia nonna Camilla, originaria di Paipo da dove scendeva a far l’erba a Colle Serra verso Praiano per poi venire a Positano.. un pezzo del mio cuore è li…

Bello il messaggio del sindaco Luca Mascolo ai supereroi di questo tempo che condividiamo.

“In questi giorni di emergenza sanitaria sono tante le persone impegnate in prima linea nella battaglia contro questo nemico terribile che sta sconvolgendo le esistenze di milioni di persone. Senza impiegare eserciti o divisioni corazzate.

Persone costrette improvvisamente ad abbandonare le certezze raggiunte dopo anni di impegno e sacrificio per indossare l’armatura. Che hanno dovuto imparare a convivere con la paura e a dominarla per non soccombere. Che sono esposti al rischio, ma non arretrano. Mai.

Sono medici, infermieri, commercianti, operai, farmacisti, forze dell’ordine, operatori ecologici, volontari. Sono i loro volti tumefatti, segnati dal sudore, dalla fatica, dal timore. A loro, ed al loro coraggio, va tutta la nostra gratitudine. Sono loro i nostri supereroi. Saranno loro a donarci la vittoria più bella e quella più attesa.

A noi il compito di sostenerli, semplicemente facendo la nostra parte. Restando a casa da dove continueremo a fare il tifo per loro.

Insieme ce la faremo. E torneremo ad abbracciarci e a far festa insieme”

#grazie #insieme #iorestoacasa #restiAMOacasa #stopcoronavirus #speranza Mostra meno