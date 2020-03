Agerola, problemi linea Tim da diversi giorni. C’è chi scherza: “Siamo in quarantena?”

Disagi enormi ad Agerola. E’ da lunedì scorso, infatti, che ci sono problemi con la linea Tim e le persone si stanno lamentando in particolare sui social. La maggior parte dei clienti, racconta di non riuscire a usufruire del servizio e di aver segnalato la cosa da giorni, ma di non aver ricevuto risposta.

Non sappiamo se si tratti di un guasto, fatto sta che in tantissimi nel comune che sorge tra i Monti Lattari si trovano in condizioni di grande disagio per questo motivo. Sui social gli agerolesi sono imbufaliti: “Non è possibile continuare così, è quasi una settimana”.

In tanti hanno segnalato il problema anche sui portali dedicati e qualcuno scherza: “Ma siamo già in quarantena?”.