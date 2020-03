Agerola. Emergenza Coronavirus: la “Spesa Solidale” a supporto delle fasce più deboli

Agerola, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: la “Spesa Solidale” a supporto delle fasce più deboli.

La Spesa Solidale è una delle iniziative a supporto delle fasce più deboli messa in campo dal Comune di Agerola, in collaborazione con la Pro Loco Agerola, la Fraternita Misericordia Di Agerola e l’ Associazione Venerdì Santo Agerolese”, in questa fase così delicata.

Un piccolo gesto può essere di grande aiuto per chi ha bisogno. Costruire reti di solidarietà rappresenta la strada migliore per tenerci per mano, seppure solo simbolicamente per il momento.

Restare a casa è un obbligo. Un obbligo che costa sacrificio. Ma è la soluzione più efficace per arrestare la corsa del nemico invisibile. A maggior ragione in questi giorni decisivi nei quali piccoli spiragli di speranza sembrano aprire squarci di luce nel buio della paura.