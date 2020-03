After The Sunset il film consigliato da Positanonews. C’è anche Woody Harrelson amico di Ravello

Rai3 trasmette, venerdì 27 marzo 2020 alle ore 21.20, il film “After The Sunset” del regista Brett Ratner, con Pierce Brosnan, Salma Hayek e Woody Harrelson. Vecchia conoscenza della Costiera amalfitana e amico di Ravello

La commedia dazione After The Sunset inizia dove finiscono tanti film incentrati sul colpo perfetto e cioè con un paio di maestri del furto che fuggono in un paradiso tropicale per andarsi a godere il frutto della loro impresa. Ma un agente dell’FBI che li bracca da sette anni scoprirà che stanno architettando un colpo da un milione di dollari e darà inizio a un gioco avvincente del gatto col topo.

After The Sunset – La trama

Il “Re degli alibi” Max (Pierce Brosnan), e la sua bellissima complice Lola (Salma Hayek), sono appena arrivati a Paradise Island, nelle Bahamas, dopo aver messo a segno il loro ultimo colpo – il furto del secondo dei tre famosi diamanti Napoleone. Risolto per sempre ogni problema economico, la coppia si prepara a rilassarsi e a godersi le ricchezze accumulate con tanta fatica.

Ma Stan (Woody Harrelson), l’agente dell’FBI che da anni dà la caccia a Max senza successo, si rifiuta di credere che il suo avversario abbia davvero deciso di uscire di scena. Al contrario, è convinto che Max e Lola stiano progettando di rubare il terzo diamante Napoleone – uno dei diamanti più puri e grandi del mondo – che guarda caso sta per arrivare a Paradise Island in occasione di una mostra galleggiante su una nave da crociera.

Nel cast Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn.