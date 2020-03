Ad Amalfi nasce l’iniziativa “dammec’ na’ mane”

Ad amalfi presso i 2 supermercati” la grande mela” e” i dogi” si è instituito un banco prime necessità sia di alimenti che di prodotti per la persona e la casa. Ognuno può lasciare uno o più prodotti nel carrello posto all’uscita per chi a causa del covit_19 sta attraversando un periodo di crisi economica. Il banco è aperti a tutti i cittadini della costiera. In tanti già hanno dato il loro segno di adesione. L’iniziativa si chiama dammec’ na’ mane. Mi auguro che sia seguita in tutta la costiera e oltre. In modo di non abbandonare le persone in difficoltà perché condividendo le cose diventano più belle e insieme ce la possiamo fare.