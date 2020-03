Abbiate cura di cani e gatti come loro hanno cura di voi: non li abbandonate!

#Noinonsiamocontagiosi. La Croce Rossa Italiana (sezione di Roma Capitale), e l’Ordine Medici Veterinari di Roma con il supporto di decine di personaggi dello spettacolo, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione a favore degli animali di affezione. E’ importante ribadire con fermezza che: “Cani e gatti non infettano gli umani con il Covid-19, quindi, non li abbandonate!”. Gli allarmi e le fake news rilanciati in questi giorni hanno creato una situazione di panico facendo registrare un incremento ingiustificato degli abbandoni. La C.R.I. è quindi intervenuta attraverso la sua sezione cinofila per tranquillizzare la popolazione, poiché ad oggi non c’è alcuna prova scientifica che gli animali possano contrarre il Covid-19 o essere loro stessi veicolo di trasmissione per l’uomo. L’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia arrivano anche alcuni suggerimenti e consigli, facili da osservare, per affrontare l’emergenza di queste settimane: “Se la famiglia è sana il cane può essere portato a fare una regolare passeggiata, utile a svolgere anche i suoi bisogni fisiologici, purché questo non diventi motivo di assembramento con altre persone. La gestione di un animale implica un comportamento responsabile anche nel rapporto con il veterinario, che sarà bene contattare prima piuttosto che recarsi direttamente in ambulatorio se non esiste una reale emergenza, che solo il medico potrà valutare dagli elementi riportati telefonicamente. È altresì determinante che l’umano non nasconda eventuali sintomi di un sospetto contagio per paura di lasciare solo l’animale, poiché basterà contattare le Autorità competenti che si preoccuperanno di gestire il pet”.