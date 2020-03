I ragazzi del Sorrento Futsal in collaborazione con la protezione civile.

Gran bel gesto di solidarietà da parte dei calcettisti del Sorrento Futsal che a Piano di Sorrento, insieme ad altri ragazzi, stanno collaborando con la protezione civile, andando in giro a portare la spesa agli anziani. Muniti di guanti e mascherine, prendendo tutte le precauzioni del caso e rispettando le norme igieniche, gli Under 21 escono un paio di ore la mattina, anticipano i soldi per la spesa e consegnano a domicilio agli anziani.