Cari Concittadini,

posso confermare un’importante novità: il dottor Franco Cirillo, proprietario dell’ex Clinica San Michele,

su mio invito mi ha confermato di aver manifestato all’Asl NA 3 Sud la disponibilità a rendere funzionale la struttura per questa emergenza aumentando così il numero dei posti letto che potrebbero essere necessari in questa grave emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo con sempre maggior angoscia e tensione nel nostro paese e in tutta la Penisola Sorrentina. Oggi stesso ho notificato alla Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 questa importante novità al fine di avviare il previsto iter per rendere operativa la struttura sanitaria che allo stato dispone di 40 posti letto. A nome dell’intera cittadinanza di Piano di Sorrento ringrazio il dottor Cirillo per la decisione assunta nell’interesse della collettività in questo momento così difficile.