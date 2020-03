Si fermano le competizioni, si fermano le scuole calcio ma non si ferma la passione che spinge gli atleti, fin dalla tenera età, a fare sacrifici ed a preferire lo sport a tanti altri divertimenti, anche quando, qualche volta, le aspettative sui risultati vengono disilluse. Il Sant’Agnello U16 ha pubblicato un messaggio che spiega perfettamente tutte le emozioni che pervadono i calciatori fuori e dentro al campo:

“Vedranno il gol, mai tutti i tiri sbagliati dal martedì al venerdì.

Vedranno l’esultanza, mai la corsa disperata per arrivare puntuale all’allenamento.

Vedranno le scarpe pulite prima di entrare in campo, mai le infinite ore passate a pulirle dal fango, al freddo, con la stanchezza che ti mangia i muscoli.

Vedranno gli abbracci con i compagni, mai le pacche sulle spalle dopo i giri di campo sotto l’acqua torrenziale o sotto il sole infuocato di agosto.

Vedranno il sorriso dopo la vittoria, mai le lacrime dentro lo spogliatoio dopo le sconfitte.

Vedranno i festeggiamenti, mai le notti insonni per quell’errore sciagurato.

Vedranno tutto. Ma non sapranno mai cosa abbiamo passato veramente.

E nonostante tutto siamo ancora qui”.