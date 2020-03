24 ore a casa con la sorella morta per Coronavirus: fratello pubblica video shock. E’ la quarta vittima in Campania

E’ ufficiale. La Campania ha la sua quarta vittima per Coronavirus. Si tratta di una 47enne di Napoli, la quale viveva in via Sant’Antonio Abate.

Il caso era venuto alla luce perché il fratello della donna, Luca Franzese, aveva denunciato con un video il fatto che la salma fosse a casa da oltre 24 ore perché non erano ancora stati comunicati gli esiti del test. L’appartamento è abitato da sette persone: i due genitori anziani e un’altra sorella con il marito e due figli, i quali si trovano a convivere con il dolore della perdita di una persona loro cara e che, inoltre, sono stati abbandonati dalle istituzioni. «Ieri è deceduta mia sorella, probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera, nessuno si è fatto avanti», aveva detto l’uomo, tramite un video shock, in cui affermava che nessuno era in grado di dargli indicazioni riguardo cosa fare. Inoltre le pompe funebri non sarebbero potute intervenire fino a che non fosse stato eseguito il tampone per il coronavirus.

A quanto pare, dopo che la donna, che già soffriva di attacchi epilettici, si era sentita male nel pomeriggio, manifestando i sintomi del virus, un’equipe del 118 sarebbe arrivata a casa ma non aveva potuto far altro che constatarne il decesso, intorno alle ore 20. A quel punto, è stato chiesto di effettuare il tampone per il coronavirus però l’equipaggio del 118 – che non è autorizzato al trasporto delle salme – è dovuto andare a prenderlo perché ne era sprovvisto, tornando solo in tarda sera per eseguire il test.

Adesso, la preoccupazione dell’uomo è che, avendo eseguito le prime manovre di rianimazione sulla sorella, anche lui possa essere stato esposto al coronavirus. Né a lui, né al resto dei familiari è stato effettuato il test, ed il corpo della donna è rimasto in casa, in mancanza di disposizioni da parte delle autorità sanitarie. Per questo motivo, ha spiegato che «mia sorella è risultata positiva al coronavirus» ed ha annunciato, inoltre, che «resteremo in casa, sto lontano dalla mia famiglia ma lo faccio per il bene di tutti», mettendosi in isolamento.