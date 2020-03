1/3/20 presso Club House artisti di Pollena Trocchia Salotto Culturale Ralph Stringile Memorial “Roberto Murolo” e “Omaggio a Napoli”.

Ricevuto da Ralph Stringile presentatore dei VIP e pubblicato a sua richiesta.

Davanti ad un pubblico numeroso ed un parterre di artisti di tutto rispetto, Ralph Stringile presso il Club house artisti in Pollena Trocchia ha inaugurato il salotto culturale Ralph Stringile . Un bellissimo evento dedicato al noto chansonnier e cant’attore“ Roberto Murolo” e “Omaggio a Napoli” “ con la partecipazione di artisti di tutto rispetto. Attraverso gli artisti presenti in sala, il presentatore dei VIP Ralph Stringile cosi’ soprannominato dalla stampa, ha raccontato la storia artistica del maestro con curiosita’ ed aneddoti . Subito dopo i saluti ed i ringraziamenti da parte del presidente Dr. Gennaro Nigro il quale ha ricordato anche la scomparsa di recente dell’ex presidente e fondatore del Club House artisti il maresciallo Nello Vollono. Ad aprire l’evento la brava chansonnier Avellinese Patrizia Girardi con “Tarantelluccia” e “Allora” il noto cant’autore e musicista Massimo Penza con “Tu si na cosa grande” e “Dicitencelle vuie” il tenore Giuseppe Scognamiglio con “mandulinata a napule” e” ‘O sole mio “ la soprano Fiorella Sepe con “ Era de maggio “e Anema e core” lo chansonnier Dr. Luca Allocca con “Scalinatella “ e “O marenariello” la soprano Angela Prota con “ Passione”, Antonio Di Castaldo con “ Malafemmena “ e “ Lusingame “ il bravo percussionista musicista e cant’autore Rosario Scotti Di Carlo con “ Gitano” e “ Serenata e pulecenella” . Il duo L’Oro di Napoli composto da Raffaele De Rosa nelle vesti di un pulcinella canterino e dal chitarrista e chansonnier Francesco Ruiucon “ ‘O surdato nnammurato” e “ A citta’ e pulecenella” lo chansonnier Salvatore Minopoli ha dato un saggio della sua bravura con un Medley di canzoni classiche napoletane del grande Roberto Murolo . Luca Orfeo accompagnato dai musicisti Roberto Padula al mandolino, ,Sara Gison alla chitarra , e Salvatore Minopoli alla chitarra ha cantato “ Carmela” e “ Dduje paravise” il poeta comico Vincenzo Moccia con poesie tratte dal suo libro. I musicisti, la cant’autrice Sara Gison alla chitarra e Roberto Padula al mandolino con “ Lu cardillo,” Io te voglio bene assaie” e “ Il sole e la luna”. Ospite d’onore Mario Conte con “ Quando l’amore diventa poesia” “ Rose Rosse” e “ La voce del silenzio “ più volte interrotto da applausi scroscianti dal numeroso pubblico presente. si ringrazia il Tecnico dell’impianto voci e suoni Pasquale Leone ed il fotoreporter Giuseppe Pelosi . Da citare tra il pubblico presente il mezzosoprano Tina Bonetti, l’attrice teatrale e poetessa Franca Maria Rodelli, Maria Della Rossa, Francesco Barone, Marco Pugliese ed il papa’ di Felice Piccolo ex calciatore della Juve . Grazie a tutti !!!

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews