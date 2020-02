Zdenka uccisa in un femminicidio “annunciato” davanti alle sue figlie

Zdenka uccisa in un femminicidio “annunciato” davanti alle sue figlieLei si chiamava Zdenka Krejcikova, aveva 41 anni, un bellissimo sorriso, due splendide bimbe di 11 anni, gemelle:è stata accoltellata e ammazzata in Sardegna in un femminicidio ancora una volta in parte “annunciato”. Lui si chiama Francesco Fadda, è stato fermato oggi dai carabinieri dopo una notte in fuga: è un 45 enne di Sassari, con precedenti penali, noto col soprannome di Big Jim