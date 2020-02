Votate la quercia dei cento cavalieri: fate vincere l’Italia che ama gli alberi!

Da oggi e per tutto il mese di febbraio è possibile sul sito www.treeoftheyear.org (european tree of the year) l’albero europeo dell’anno 2020. Il concorso si svolge dal 2011 e l’Italia non l’ha mai vinto. Quest’anno tra i finalisti c’è la quercia vallonea (Quercus ithaburensis macrolepsis) di Tricase in provincia di Lecce, gigante verde che con la chioma copre una superficie di 700 metri quadri, la sua età è stimata in più di 700 anni, nel 2000 il Wwf lo ha eletto albero simbolo della Puglia, la leggenda vuole che l’imperatore Federico II con 100 cavalieri vi trovasse riparo durante una tempesta, anche per questo l’albero è chiamato “La quesrcia dei 100 cavalieri”.

di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)