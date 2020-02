VITTORIA DEL RISCATTO Il Napoli e le pagelle dei calciatori azzurri

VALUTAZIONI CON PASQUALE SPERA- PER SEMPRE NAPOLI

Le pagelle SAMPDORIA – NAPOLI

Meret 5: In ritardo su primo goal e mai deciso nei rilanci. Fa fatica a giocare tra i piedi

Hysaj 6 – Onesta partita arricchita purtroppo da una scivolata che permette a Quagliarella d’impattare il pallone del

1-2

Manolas 5,5 Dovrebbe chiudere su Manolas. Procura un rigore che poteva evitare e poteva costare caro-

Di Lorenzo 6 – Solita abnegazione di un giovane promettente e adesso adattato in u ruolo non suo…

Mario Rui 6 Lotta s’ arrabatta, sbaglia ma da l’anima almeno.

Elmas 6,5 – Buona partita del giovane Macedone arricchita dal primo goal in serie A Si conferma un’ottima pedina di centrocampo. Un equilibratore a cui Ancelotti ha rinunciato molto presto e ne ha pagato le conseguenze. (dall’80’ Politano sv)

Lobotka 6 – Sufficiente prova. Buon palleggiatore ma troppo morbido in fase difensiva. Nell’azione del primo goal doriano poteva fare fallo.

Demme 7 –

Senza scomodare il suo omonimo più famoso segna il primo goal, ma guarda un poco il destino, alla Sampdoria. Entra con la febbre del goal che realizza con un tiro chirurgico salvando una vittoria che sembrava persa)

Zielinski 4,5

Al suo attivo il passaggio goal a Milik. Poi nel primo tempo scompare e la Samp dal suo lato ne approfitta anche perché il signorino polacco decide di giocare in avanti lasciando il centrocampo in inferiorità numerica.

Callejon 6 –

Il solito Callejon tatticamente perfetto. Ottimi gli interscambi con Elmas.

(dal 72′ Mertens 6,5 – Il folletto belga entra e da una mano al Napoli. Si avvicina ad Hamsik e smentisce tutte le dicerie sul suo conto)

Milik 7

Forse il miglior Milik della stagione. Colpisce di testa, cosa rara, e fa goal Sfiora il secondo goal Dovrebbe, visto la sua stazza, far salire la squadra. Comunque un’ottima prova…

Insigne 6,5 –

Partita di sacrificio per il talentuoso figlio di Napoli. Si cala nel ruolo di leader e da una mano alla squadra. Speriamo che abbia abbandonato quei suoi atteggiamenti che lo hanno reso ostile alla torcida azzurra

Gattuso voto 6

Se la partita fosse finita in parità avrebbe dovuto fare un grosso mea culpa. Non è possibile non accorgersi che il lato di Zielinski è scoperto. Si doveva vincere e si è vinto ma alcuni dettagli vanno letti se no…