Virus Ingannevoli come la Pubblicita’

Reduci solo da pochi mesi dalla campagna vaccinale antinfluenzale, come se non bastasse, oggi ci ritroviamo bersagliati da altri tipi di raccomandazioni anti-coronavirus.

La cosa incredibile è che a fronte di interminabili trasmissioni televisive, che allarmano e raccomandano misure di quarantena da incubo, in contemporanea assistiamo anche alla messa in onda del solito battage pubblicitario di farmaci, che alleviano gli usuali sintomi stagionali influenzali e para-influenzali, invece di consigliare soprattutto di restare a casa a riposo alle persone soggette a tale malanno.

La pubblicità, com’è noto, è l’anima del commercio, tuttavia il messaggio trasmesso da questi spot è, non solo fuorviante, ma contrario del tutto a quell’auspicabile senso civico o più semplicemente buon senso, utile a vivere bene in comunità.

Non tutti sanno purtroppo che questi farmaci non sono curativi, cosicché in tanti, negli ultimi mesi, andandosene in giro apparentemente “guariti”, hanno diffuso in giro non solo virus influenzali ma anche covid-19.