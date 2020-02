Vietri e dintorni nel segno dell\'ambiente

Vietri sul mare ( Salerno ) Questa mattina si è tenuto l’ultimo atto della gara podistica Vietri e dintorni diciannovesima edizione disputata lo scorso 12 gennaio 2020 con la messa a dimora di un leccio dedicato a tutti gli atleti che hanno raggiunto la nostra cittadina in bici senza impattare sull’ambiente. L’invito fu accolto fin da subito con entusiasmo tra i fedelissimi di questa caratteristica gara che si sviluppa tra Vietri, le sue frazioni alte e le Vie dei Sentieri all’inizio della Costiera amalfitana in una giornata di sole per tutta la Costa d’ Amalfi . Tra questi citiamo Carmine Lamberti, Antonello Barretta, Alfonso Ruocco, Francesco Apicella, Nicola Florio, Lorenzo Rago, Natale De Angelis, Aniello Senatore e tanti altri. La scorsa edizione si è svolta con un occhio particolare rivolto all’ambiente con pochi ma significativi messaggi. Innanzitutto col plastic free si è avuto una riduzione notevole di rifiuti, grazie alla disponibilità degli atleti è stato possibile il riuso dei pettorali e delle spille e infine 100kg di co2 risparmiati equivalenti a 300km obiettivo minimo raggiunto dagli atleti a cui è stato dedicato l’alberello.

Ultimo atto ma non cala il sipario, resta alta l’attenzione sulla questione Villa Guariglia Museo della ceramica di Vietri il cui attraversamento dei giardini rappresenta il fiore all’occhiello del percorso della gara purtroppo negato nelle ultime due edizioni dal dirigente del settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali della provincia di Salerno per una frana. Ricordiamo infatti che la struttura è di competenza dell’amministrazione provinciale ed il presidente è il responsabile della manutenzione e gestione. La cerimonia di piantumazione è stata condotta dal parroco di Vietri sul Mare don Mario Masullo nei viali dei salesiani luogo del cuore di tanti giovani e meno giovani di Vietri dove sono state custodite le bici degli atleti. Erano presenti gli organizzatori della gara e i ragazzi dell’oratorio che a turno con la pala hanno riempito il solco intorno al leccio. Su una maiolica in ceramica è stato riportato un aforisma <