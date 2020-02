Vico Equense. Un grosso cane si aggira tra Pacognano e Fornacelle: l’appello alle autorità

Penisola sorrentina. A Vico Equense, in località Pacognano e Fornacelle, un cane di grossa taglia si aggira per le strade dei paesini provocando tensione e paura per i passanti.

Il povero amico a quattro zampe è sicuramente spaventato quanto gli abitanti per questa situazione. Dai cittadini giunge la richiesta d’aiuto a Positanonews, sempre presente sul territorio per aiutare il prossimo.

Lanciamo un appello a chi di competenza affinché si provveda risolvendo questa vicenda