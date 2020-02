VICO EQUENSE. TRE CONCERTI PER I 250 ANNI DALLA NASCITA DI BEETHOVEN.

Per chiudere in bellezza nell’arco del 2020 – e che bellezza! – 25 anni di attività culturali con 200 concerti, valorizzazione di luoghi incantati, visite a Musei e mostre,presentazione di libri che hanno fatto epoca,mai attingendo a contributi pubblici. Auguri a chi volesse seguire questa strada. Grazie a Ludwig, a Giuseppe, a Giacomo a Gaetano, a Luigi, a Wolfgang, a Franz, a Johannes,a Frederick, a E.A. Mario, a Ethel, a Matilde, a Clara, a Pauline, a Marguerite,a Tamara etc. etc.; e grazie ai musicisti che,avendo anche instaurato un rapporto di amicizia nei riguardi di Vico, hanno eseguito capolavori immortali.