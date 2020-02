Vico Equense. Sospesa erogazione dell’acqua fino alle 14:30

A causa di un guasto improvviso, la città di Vico Equense è soggetta a mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 11:30 alle 14:30 di lunedì 3 febbraio 2020, nelle seguenti zone: Via Raffaele Bosco, Via Veterina, Via Larinola, Via mastruzzo, Via Grottelle e in tutte le relative traverse.