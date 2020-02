Il Vico Equense “sbarca” anche in Francia.

Grandissima soddisfazione per il Vico che, dopo aver ottenuto un ottimo risultato nel campo della Scafatese (1-3) mercoledì scorso, varca il confine italiano e si ritrova sulle pagine del giornale francese breakingnews.fr. Intanto, però, la squadra di mister Ferraro si prepara per la gara di domenica prossima in cui affronterà l’Angri che attualmente non versa in condizioni ottimali in classifica, dopo i due pareggi consecutivi nelle precedenti partite.