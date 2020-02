Vico Equense psicologo da strada della RAI Stefano Pieri all’alberghiero con tappa gourmet nella tradizione contadina della Stelluccia . All’ insegna del benessere psicologico sono stati gli incontri tenuti dallo ” psicologo della strada” Stefano Pieri tenuti con gli alunni dell’ I.S. ” Francesco De Gennaro” di Vico Equense diretto dal DS Salvador Tufano.

Il progetto attuato è ” Il cibo …per amare ” “Sto avendo riscontri incredibili e domande straordinarie, un ragazzo mi ha sorpreso, non conosceva nulla della psicologia, ma dopo la lezione mi ha chiesto come si cura un psicologo? Bella domanda, io ho risposto deve curarsi e poi può curare.. Nessuno può aiutare gli altri se non aiuta prima se stesso e non si cura. Insomma all’alberghiero vi sono grandi risorse”

di 11 Galleria fotografica stefano pieri psicologo









Siamo felicissimi di questo progetto perché porta tanti effetti positivi ai nostri allievi , dispiace solo che a beneficiarne siano in pochi! Così riferisce la doc.referente Anna Maria Buonocore… perciò non ci resta che augurarci il proseguimento e la diffusione di tale progettualità!. Oer Pieri amico di Positanonews non poteva mancare una tappa nella tradizione contadina secolare de La Stelluccia sui colli di Sorrento, esattamente nella zona vocata all’agricoltura e ai chilometri zero di Colli di Fontanelle a Sant’Agnello. Tappa obbligata nella storia e nella tradizione della Stelluccia, davvero dalla terra, che guarda a Positano, Praiano e la Costa d’ Amalfi, in un panorama mozzafiato, alla tavola. Qui una pizza che viene amata da tanti in Campania e oltre, da Napoli a Roma, per venire da Lucia , ma il suo staff non è da meno, grande bontà la cucina, la minestra maritata è da encomio, i sapori della nonna, le patate del giardino e i corocchè, e grande accoglienza e professionalità col sorriso in sala.

“Il cibo per amare e per emozionare” – questo è il messaggio che Stefano vuole lanciare per i giovanissimi, affinché abbiano rispetto della terra dei nostri nonni e dei contadini, per stringere un legame con il cibo della tradizione nostrana.

Pieri si è mostrato capace di apprezzare a tutti i livelli la grande eccezionale preparazione e umanità dei ragazzi dell’alberghiero, che il preside Tufano sta portando a vertici nazionali e internazionali, e la cultura del territorio.