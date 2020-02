Vico Equense. Morte di Arturo Aiello, indagini in corso. Il post del padre ci è stato girato via whatsapp. Da Positano, dove lavorava, in costa d’Amalfi, a Sorrento, tanti sono rimasti scioccati dalla sua morte. C’è un’inchiesta incorso presso la Procura della repubblica di Torre Annunziata (Napoli)

Buongiorno, sono Antonino, il papà di Arturo Aiello, il ragazzo volato in Cielo in seguito all’incidente avvenuto tra Preazzano ed Arola il 17 Settembre scorso. Domani 17 fanno 5 mesi dalla dipartita, mi potreste cortesemente pubblicare un Post in memoria e menzionando che le indagini per ACCERTARE LA VERITÀ sono ancora in corso, vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

In memoria di Arturo 👼🏻 😇