Vico Equense – Moiano. Grave incidente tra autobus e macchina

Penisola sorrentina, Vico Equense. Ci troviamo a Moiano, frazione di Vico: ieri in prima serata un terribile incidente ha visto il duro scontro tra un autobus ed una macchina in Via Raffaele Bosco. La strada è nota ai cittadini per la sua pericolosità a causa delle numerose curve a scarsa visibilità. Non conosciamo la causa né la dinamica dell’incidente, ma possiamo solo constatare i gravi danni considerata l’enorme perdita di carburante riversatosi sull’asfalto.

Giunti sul posto le forze dell’ordine e le autorità competenti per liberare la carreggiata interamente occupata dai mezzi incidentati.