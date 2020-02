Vico Equense. L’opposizione chiede provvedimenti per il coronavirus. I consiglieri comunali Maffucci Ciro, Vanacore Luigi e Staiano Rossella, hanno richiesto al Sindaco che vengano adottati opportuni provvedimenti per motivi precauzionali, a tutela dei propri cittadini. In particolar modo, hanno richiesto che tutti i cittadini provenienti dalle zone ritenute a rischio debbano in maniera repentina comunicare del loro rientro all’ente, in modo tale da essere sottoposti ai necessari controlli, secondo quanto disposto dalle autorità locali. A sua volta l’ente dovrà adottare delle misure di prevenzione, con la collaborazione della autorità competenti. Infine, richiedono di disporre la disinfestazione di tutte le scuole presenti sul territorio comunale.

