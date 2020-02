Vico Equense. La spiaggia di Seiano ripulita da una coppia di giovani volontari, un esempio per tutti

Una bella storia che può essere d’esempio per tutti quella che arriva da Vico Equense, dove Giancarlo Cosenza e la sua compagna hano trascorso la domenica sulla spiaggia di Seiano, ma non per rilassarsi e riposarsi godendosi la temperatura mite ed il rumore del mare.

La giovane coppia, infatti, ha volontariamente dedicato il proprio tempo a ripulire l’arenile dai rifiuti. Le foto sono state pubblicate sul profilo Facebook di Cosenza, accompagnate dal seguente post.

“Chiedo scusa! Chiedo scusa soprattutto agli amici della Torre del Saraceno e a chiunque potesse dar fastidio quelle buste messe lì, così, ma non avevamo alternative. Domenica scorsa io e la mia compagna andammo a farci una passeggiata giù la spiaggia di Seiano zona Pezzolo e rimanemmo disgustati dalla tanta immondizia, ferro arrugginito ovunque, plastica, fili di corrente, mozziconi a quintali, e di tutto e di più. Ci siamo chiesti, ma come si fa a permettere tutto questo?? Un comune così bello e decantato con una spiaggia bellissima, messa in quelle condizioni, tra l’altro pericolosissima per chi va lì convinto di andare a passare una bella domenica stesi sulla sabbia. Allora ci siamo detti, invece di parlare come tutti sanno fare, intanto facciamolo noi, sicuramente non abbiamo risolto il problema né tanto meno ho presunzione di farlo, ma credo che fosse nostro dovere. Vedere quello scempio sulla spiaggia è stato un colpo, lì capisci che l’essere umano veramente non ha limiti di cattiveria e di ignoranza allo stato puro. È stato un gesto che ci sentivamo di fare e l’abbiamo fatto, ripeto senza presunzione di voler risolvere il problema, ma con la speranza di sensibilizzare tutte le persone ad essere più civili e, perché no, prendere anche voi un giorno libero e dedicarlo ad una buona azione, qualsiasi essa sia… P. S. Ho già avvertito le autorità competenti per il ritiro dei rifiuti”.