Vico Equense: “la cucina mediterranea, una storia di valori”. L’alberghiero con lo chef Heinz Beck

Vico Equense. L’ Istituto alberghiero ” Francesco de Gennaro” diretto dal Ds. Salvador Tufano si rende protagonista di un evento unico non solo per gli alunni ma per l’ intera comunità di Vico Equense. Al centro la cucina Mediterranea: una storia di valori.

I ragazzi hanno avuto modo di assistere alla preparazione di piatti da un’eccellenza lo chef Heinz Beck.

Tra i presenti autorità civili ed amministrative e delle forze dell’ordine .Un ringraziamento speciale al capitano della Compagnia Carabinieri di Sorrento Ivan Iannucci e al tenente Michele Scarati che , insieme al Comandante di Polizia Municipale Ferdinando de Martino collaborano egregiamente con la scuola nel difficile percorso di formazione dei ragazzi.

Questo è il programma con i protagonisti dell’evento: