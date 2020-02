Vico Equense – Fornacelle in lutto per Giuseppe Celentano di anni 80

La frazione di Fornacelle a Vico Equense è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Celentano di 80 anni. La famiglia di Giuseppe è addolorata per la perdita del caro, a partire dalla moglie, i quattro figli, gli amati nipoti, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati partendo dalla dimora del caro Giuseppe domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 9:30 presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Fornacelle di Vico Equense.

La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Celentano in questo triste momento.