Vico Equense, Faito. Il nuovo look per il Piazzale della Funivia

FAITO, NEW LOOK PER IL PIAZZALE DELLA FUNIVIA – RAPPRESENTANTE DEL PARCO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dello Joio: “Un pool di esperti di cui nutriamo profondo rispetto, tra loro anche uno stabiese che saprà difendere il territorio”

Concorso di idee “Fare piazza al Faito” , è stata nominata la commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare la qualità dei progetti presentanti e decretare il vincitore. Il bando indetto da Eav il 25 settembre 2019, scadeva il 20 dicembre 2019. In questi giorni il presidente dell’Ente Autonomo Volturno ha provveduto a nominare i componenti che rappresentano gli enti coinvolti nel progetto. Come rappresentante del Parco Regionale dei Monti Lattari è stato nominato l’architetto Rosario Savarese, l’ingegnere Antonio Rozza direttore dell’impianto della Funivia sarà il presidente della commissione e sarà rappresentante per Eav assieme all’ingegnare Marcello Orilia. Il progetto è realizzato con il comitato Fa.re Onlus, grazie alla stipula della convenzione con Eav del maggio 2019, e sarà l’ingegnare Francesco Maria Olivo a farne le veci assieme all’architetto Felice Buonfantino. “Un pool di esperti di cui nutriamo profondo rispetto. Siamo certi che i tecnici nominati sapranno scegliere il progetto migliore per la piazza del Faito che sarà trasformata finalmente in un punto di aggregazione, fruibile 365 giorni all’anno grazie alla copertura prevista da Eav. Guardiamo con fiducia alla presenza, tra gli altri, dell’architetto Savarese, all’interno della commissione giudicante. Come esperto e tecnico del territorio la sua presenza all’interno della commissione potrebbe rappresentare anche un legame importante tra la realtà stabiese e l’Eav in vista dei progetti su ferro già in cantiere o futuri. La sinergia e l’unione di intenti sono il nostro obiettivo comune”. Queste le parole di Tristano Dello Joio presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari.