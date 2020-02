La cuoca stabiese Fabiana Scarica, per gli amici Faby, si conferma la migliore Chef in Campania. A “Villa Chiara, Orto & Cucina”, nella frazione collinare di Pacognano a Vico Equense, è possibile gustare la bontà dei suoi piatti, un equilibrio perfetto di gusto che ti delizia il palato ed anche la vista. La sua passione per la cucina ha determinato un brusco cambiamento nella sua vita. Dopo gli studi classici la sua vita era proiettata verso la carriera universitaria. E’ lei stessa a ricordare di aver presentato la domanda di ammissione sia alla facoltà di Architettura che a quella di Agraria. Ma non era pienamente convinta che quella fosse la strada giusta per lei e nel frattempo era stata incuriosita da una pubblicità televisiva dell’Alma, la scuola internazionale di cucina di Colorno. Fu in quel momento che capì di voler fare la cuoca. Iniziò così a cucinare per la sua famiglia in occasione delle piccole feste, per poi iniziare a frequentare la cucina dell’agriturismo “Villa Palmentiello” a Sant’Antonio Abate e poi il laboratorio di pasticceria dello zio a Capri. Ma il suo sogno si realizzò quando trovò il contatto giusto per entrare all’Alma, che all’epoca era diretta da Gualtiero Marchesi. Una volta terminato il percorso cominciò a lavorare nella pasticceria del Quisisana a Capri, poi nella cucina della Torre del Saracino per arrivare a creare l’agriturismo “Villa Chiara”. Ed è proprio grazie all’orto presente nella struttura che Fabiana riesce ad utilizzare per i suoi piatti materia prima prevalentemente a chilometro zero. Noi di Positanonews abbiamo avuto modo di provare in prima persona la cucina di Fabiana in occasione del compleanno del caro amico Mimì Amendola e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti. Qualità, gusto e cura dei particolari che rendono ogni pietanza unica, sapori da gustare pienamente circondanti da un ambiente accogliente e familiare. Un’esperienza che consigliamo a tutti di sperimentare.

