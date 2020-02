Vico Equense, concorso Unico Territoriale: il Comune esce dal progetto Ripam

Il Comune di Vico Equense esce dal progetto Ripam, concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni Regionali. Ad annunciarlo è una delibera che precisa come l’amministrazione abbia manifestato sovvenute esigenze riguardanti la programmazione dei fabbisogni di personale che richiedono una revisione della dotazione organica e conseguentemente delle figure professionali di cui necessita l’Ente per la realizzazione dei propri obiettivi strategici.

Insomma, è stato necessario rivedere anche la programmazione dei fabbisogni in considerazione anche della dinamicità delle risorse professionali dell’Ente.

Ecco che è arrivata la decisione di recedere dall’accordo.

Il PD, circolo Fermariello, è passato all’attacco:

“La Amministrazione Comunale di Vico Equense ha incredibilmente deciso di uscire dal Progetto RIPAM,quando solo un anno fa aveva deciso di aderirvi.

Ricordiamo che il concorso è finalizzato a formare ragazzi della nostra Regione con dei percorsi lavorativi negli enti che ne hanno fatto richiesta, finalizzato poi all’assunzione. Una occasione per qualificare ed avviare i giovani al mondo del lavoro e nel contempo il tentativo di riqualificare e dare supporto alla pubblica amministrazione messa in crisi da anni di carenza strutturale di personale.

Viene da pensare che la nostra Amministrazione ritenga di avere raggiunto livelli di efficienza tali da ritenere inopportuno il supporto di nuove unità lavorative e, cosa più grave, di non volere attingere nel futuro a graduatorie regionali formate da giovani formati.

Probabilmente, il timore di non poter gestire con finalità CLIENTELARI un percorso di riqualificazione dei servizi e più in generale delle assunzioni, ha fatto propendere per il chiamarsi fuori, infischiandosene degli interessi dei cittadini di avere servizi più efficienti e le legittime aspirazioni lavorative dei nostri giovani”.