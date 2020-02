Vico Equense. Commissione al lavoro per i progetti del restyling del piazzale della Funivia, 18 le proposte

Vico Equense ( Napoli ) . Commissione al lavoro per i progetti del restyling del piazzale della Funivia che parte da Castellammare di Stabia . 18 le proposte 2 settimane e i giudici sono riuniti per vedere le 18 proposte, poi dovranno scegliere il migliore che avremmo ad avere la tecnica,materiali, arte, luce, non pochissimo mantenance e durate molti anni anni per molti anni.