Vico Equense: è buono anche domani

Oggi si è concluso il Pon di cittadinanza attiva dei ragazzi dell’ ISIS “de Gennaro” che insieme ad alcuni ragazzi dell’ istituto Costiero hanno realizzato un video clip per invogliare al riciclo alimentare il tutto riprodotto anche in lingua inglese. Un progetto nel progetto ” : “È buono anche domani” promosso dalle associazioni Cibele Acove e pizza a vico.

Pasta patate e provola di ieri si è trasformata in tanti piccoli timballi. Un grazie speciale va allo staff di Pizza Therapy sempre attento e disponibile.