Vico Equense, alla scoperta di PTA Green: elettroutensili e veicoli elettrici nel rispetto dell’ambiente

Il rispetto dell’ambiente, ed in generale l’inquinamento climatico, sono temi che negli ultimi anni sono balzati alla ribalta. C’è però un’azienda di Vico Equense che da oltre otto anni è attiva nel settore degli elettroutensili e in quello dei veicoli elettrici.

Stiamo parlando della PTA Green di Paolo De Gennaro, che dal 2012 distribuisce elettroutensili a Sorrento, in Costiera Amalfitana e Capri, oltre ad attrezzi a batteria di ultima generazione e veicoli elettrici.

Si tratta di utensili elettroportati dei migliori marchi presenti sul mercato, con moltissimi vantaggi di utilizzo: ad esempio, questi non hanno bisogno di carburante; sono silenziosi, leggeri ed ergonomici e garantiscono efficienza in termini economici e di resa.

Diverse soluzioni nel rispetto dell’ambiente, tutte tecnologicamente all’avanguardia, non inquinanti: disponibili anche i pannelli solari e attrezzi per agricoltura e giardinaggio.

La PTA GREEN ha fatto da sempre una scelta importante, ovvero quella di adottare una politica commerciale di forte rispetto per l’ambiente. L’azienda collabora da diverso tempo con amministrazioni comunali, aziende che curano il verde e gli spazi pubblici, hotel, aziende agricole, privati e quanti vogliono avere a disposizione una tecnologia avanzata e di qualità, con alte prestazioni e ad emissioni zero.

Non solo Sorrento e Penisola sorrentina, Costiera amalfitana e Capri ma il mercato di riferimento copre l’intera area regionale laddove la sensibilità per l’ambiente diventa prioritaria senza perdere di vista le elevate performances.

Oltretutto, la PTA Green è l’unico distributore Pellenc a Sorrento, in Penisola Sorrentina in generale, a Capri ed in Costiera Amalfitana. Pellenc è il punto di riferimento per gli elettroutensili professionali nei settori della viticoltura, dell’olivocultura, dell’arboricoltura e degli spazi verdi. Acquistare un prodotto Pellenc significa avere a disposizione una tecnologia all’avanguardia e una qualità senza pari.

CONTATTI:

Via Raffaele Bosco, 967

80069 Vico Equense (NA)

081 802 8556 – 333/2233830

info@ptagreen.it