Vico Equense alla Caulino 24 studenti per progetti europei

Una bellissima iniziativa a Vico Equense che Positanonews vuole segnalare

“BE MY GUIDE! I WANT TO KNOW ABOUT

EUROPEAN COUNTRIES”

a.s 2019/2021

paesi coinvolti: LITUANIA, POLONIA,ROMANIA TURCHIA

SCUOLA CAPOFILA ITALIA: I.C. Vico Equense 2 “F.Caulino”

Una delle caratteristiche fondamentali dell’ I.C. “F.Caulino” è la costante apertura verso nuove frontiere culturali e linguistiche.

Da settembre 2019 la nostra scuola è Scola capofila per il progetto: “Be my guide, I want to know about european countries”, Attività KA 229.

La prima mobilità del progetto è prevista dal 16 al 22 febbraio 2020. Saranno ospiti presso le famiglie della nostra scuola 24 alunni dei paesi coinvolti nel progetto.

Lo scopo educativo dei progetti Erasmus+ è principalmente quello di favorire il senso di appartenenza all’Europa per usi e tradizioni favorendo il confronto fra alunni e docenti, valorizzando contemporaneamente l’identità con il proprio territorio di provenienza.

I progetti Erasmus+ rappresentano, un’opportunità concreta offerta agli studenti di arricchirsi attraverso esperienze in più lingue e più culture, garantite dagli scambi transnazionali. Si propone di fornire agli studenti e agli insegnanti nuove competenze, migliorando la comunicazione orale e scritta delle lingue, avvalendosi anche dei supporti TIC.

L’ipotesi progettuale è tradotta in attività innovative e stimolanti che coinvolgono attivamente l’intera comunità scolastica, con una ricaduta su tutti gli allievi dell’Istituto, ritenendo lo sviluppo del multilinguismo priorità rilevante dell’azione. L’arte, la danza e la musica sono i mediatori privilegiati per incoraggiare negli studenti il multilinguismo e l’intercultura.

Il miglioramento dell’Istituto si realizza, in primo luogo, con la valorizzazione e la crescita della professionalità degli insegnanti. L’insegnamento viene inteso come professione riflessiva e collegiale e non si sviluppa con la competizione: si basa sulla competenza e la responsabilità individuale in un ambito di cooperazione. Fondamentale è la qualità della formazione iniziale e di quella in servizio centrata sulla ricerca didattica e educativa.

L’I.C.. “F.Caulino” ritiene indispensabile costruire il rapporto insegnanti-famiglie centrato sulla mutua valorizzazione. Il patto di corresponsabilità educativa, manifestato in svariati modi, rappresenta la prassi di un percorso di condivisione, non solo delle regole di convivenza, ma anche degli obiettivi e delle finalità dello stare a scuola.

Priorità indispensabile da cui ripartire sempre è guardare al territorio come risorsa per la scuola e la scuola come risorsa preziosa per il territorio. Scuola e territorio, infatti, sono luoghi di apprendimento, di costruzione di una società inclusiva, di vita per i ragazzi, le famiglie, gli operatori dei servizi.

Il dialogo con tutti i partner, nazionali e internazionali,condurrà la nostra scuola verso una vera e propria strategia di apertura al territorio, basata sulla CULTURA DI RETE, nella convinzione che la rete rappresenta non solo uno spazio di informazione, relazione, condivisione e creazione di valori ma anche uno STRAORDINARIO STRUMENTO di TRASFORMAZIONE CULTURALE e di PRODUZIONE DI SENSO COMUNE.

Al centro dell’intera proposta della scuola ci sono senza dubbio gli studenti, con i loro bisogni e desideri, dei quali deve farsi carico ciascun docente, al fine di progettare un percorso educativo co-agito. Priorità assoluta resta quella di acquisire competenze adeguate alle SFIDE DEL FUTURO.

L’I.C. Caulino fa di tutto per creare un contesto e un ambiente educativo “speciale” e stimolante, nel quale storie, culture, bisogni diversi si incontrano e ai quali uno staff coeso e preparato fa del suo meglio per dare la miglior risposta educativa possibile, al fine di creare veramente “LA BUONA SCUOLA”, la scuola per tutti e per ognuno, capace di valorizzare l’eccellenza come di prendersi cura dei bisogni speciali.

Il dirigente

Prof.ssa Alberta Maresca

Coordinatore progetto

Prof.ssa Maria Staiano, Patrizia Rocco